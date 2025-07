Inter Felipe Melo chiama Calhanoglu | Hakan vieni al Galatasaray

Felipe Melo, icona di passione e schiettezza, non ha mai nascosto le sue opinioni. Questa volta, il suo appello su X è rivolto a Hakan Calhanoglu: “Hakan, vieni al Galatasaray”. Una richiesta che accende i riflettori sul futuro del turco, ormai al centro di un caso caldo dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez. Riuscirà Melo a convincere il suo amico a fare il grande passo?

L’ex giocatore di Inter e Galatasaray Felipe Melo non è mai stato uno da mezze misure. E lo ha dimostrato anche oggi nel suo appello fatto su X, rivolto all’amico Hakan Calhanoglu. IL CASO – Il caso Hakan Calhanoglu è scoppiato dopo le roboanti dichiarazioni di Lautaro Martinez, che pur senza citarlo, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Felipe Melo chiama Calhanoglu: “Hakan, vieni al Galatasaray”

In questa notizia si parla di: felipe - melo - galatasaray - inter

Felipe Melo: «Inter meglio del Fluminense, ma occhio a 2 giocatori» - Felipe Melo, doppio ex tra Inter e Fluminense, mette in evidenza come la Beneamata sembri avere un vantaggio rispetto al club brasiliano.

Felipe Melo fa un appello ad Hakan Calhanoglu sul proprio account X L’ex centrocampista nerazzurro ha invitato il numero 10 al passaggio al Galatasaray, rimarcando la possibilità di abbracciare il suo popolo #Inter #Calhanoglu #Galatasaray #Felip Vai su X

FELIPE MELO SPINGE CALHANOGLU VERSO IL GALATASARAY; "La Turchia è la mia seconda patria, Sono sempre pronto a sostenere i miei fratelli turchi. Conosco Calhanoglu da molto tempo, è una persona di grande valore e un personaggio molto imp Vai su Facebook

Inter, Felipe Melo chiama Calhanoglu: Vieni al Galatasaray fratello!; Felipe Melo e l’invito a Calhanoglu: “Persona di valori e calciatore top, vieni al Gala!”; Ci si mette anche Felipe Melo. Appello via social a Calhanoglu: Vieni al Galatasaray, fratello.

Inter, Felipe Melo chiama Calhanoglu: "Vieni al Galatasaray fratello!" - Dalle dichiarazioni di Lautaro Martinez alla risposta dello stesso centrocampista turco nell'immediato post- Scrive calciomercato.com

Felipe Melo lancia l’appello per l’addio di Calhanoglu - Felipe Melo, ex giocatore dell’ Inter e del Galatasaray, si è espresso in merito alla questione del trasferimento di Calhanoglu. Da passioneinter.com