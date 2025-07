Pomigliano | Debora Caprioglio apre I Nostri Miti con Artemisia Gentileschi

Nella magica cornice del Giardino dei Miti di Pomigliano d'Arco, prende il via la sesta edizione de “I Nostri Miti” – Teatro Festival. L’evento si apre con un appuntamento imperdibile: Debora Caprioglio interpreta il monologo “Non fui gentile, fui Gentileschi”, un omaggio alla straordinaria vita e al coraggio della pittrice Artemisia Gentileschi. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di arte, passione e determinazione.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 02 LUG – Si apre domani, nella suggestiva cornice del Giardino dei Miti di Pomigliano d’Arco, la sesta edizione de “I Nostri Miti” – Teatro Festival, che inaugura il suo cartellone con uno spettacolo d’eccezione: Debora Caprioglio sarà la protagonista del monologo “Non fui gentile, fui Gentileschi”, dedicato alla vita intensa e coraggiosa della pittrice barocca Artemisia Gentileschi. Lo spettacolo, scritto da Raffaele D’Alessandro e Francesca Valdi, per la regia dello stesso D’Alessandro, porta in scena un ritratto vivido e toccante dell’artista che ha saputo affermarsi in un’epoca dominata dagli uomini, trasformando il trauma in forza creativa e riscatto. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano: Debora Caprioglio apre “I Nostri Miti” con Artemisia Gentileschi

Giovedì 3 LUGLIO 2025 Ore 21:00 Giardino dei Miti – Via Matteo Renato Imbriani Poerio, 93 – Pomigliano d'Arco Debora Caprioglio porta in scena "Non fui gentile, fui Gentileschi", un potente monologo che dà voce ad Artemisia Gentileschi.

