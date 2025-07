Abodi | Commissario stadi? Si vedranno gli effetti a fine luglio

Il Ministro Andrea Abodi ha espresso ottimismo sulla ripresa degli eventi sportivi nei nostri stadi, annunciando che gli effetti positivi si vedranno a fine luglio. Durante la presentazione dei dati ISTAT 2024, ha sottolineato l’importanza di investimenti e nuove strategie per rinvigorire il settore. Con questa spinta, il futuro dello sport italiano sembra più promettente che mai, aprendo nuove opportunità per appassionati e atleti.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto a margine della presentazione dei dati ISTAT 2024, parlando degli stadi.

Abodi 'commissario stadi? Si vedranno effetti a fine luglio' - Entrerà in conversione nel dl sport, vedrete gli effetti alla fine del mese di luglio. Scrive corrieredellosport.it

