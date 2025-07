Al via la seconda edizione di MonzaCon il 19 luglio all’Arena di Monza

Preparatevi a vivere un’esperienza unica alla seconda edizione di MonzaCon, in scena il 19 e 20 luglio all’Opquad Arena di Monza. Fumetti, cosplay, giochi, musica e raduni a tema si uniscono per due giorni di pura adrenalina e divertimento, attirando appassionati di tutte le età. La nuova edizione, intitolata “Dove sta andando il ...

Fumetti, cosplay, giochi, musica e raduni a tema. MonzaCon è pronto per tornare in scena e animare per due giorni l’ Opiquad Arena di Monza, in Viale G.B. Stucchi. L’evento, organizzato da Comics dopo il successo dell’edizione invernale, è in programma il 19 e 20 luglio con orario continuato dalle 10 alle 19: due giorni di festa senza tosta per tutti gli appassionati di fumettistica e non solo. La nuova edizione, intitolata “Dove sta andando il fumetto?”, vedrà numerose novità, a partire dall’estensione degli spazi espositivi, da un nuovo palco dedicato agli incontri con gli ospiti, fino a nuovi workshop e competizione cosplay raddoppiate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it