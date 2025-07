Demon Slayer | Il castello dell' infinito ecco il trailer in lingua originale dell' anime prima parte della trilogia finale

Preparati a immergerti nel magico mondo di Demon Slayer con il trailer in lingua originale di "Il castello dell'infinito", la prima parte della trilogia finale. Dal 11 settembre al cinema, distribuito da Sony e Crunchyroll, questo film anime segna un momento epico per i fan dell’adattamento del celebre manga di Koyoharu Gotoge. Non perdere l’occasione di scoprire come si concluderà questa avventura straordinaria!

Il film anime Demon Slayer: Il castello dell'infinito, al cinema dall'11 settembre distribuito da Sony e Crunchyroll, è la prima parte della trilogia che chiuderĂ l'adattamento del monumentale manga di Koyoharu Gotoge. Ecco il trailer in lingua originale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Demon Slayer: Il castello dell'infinito, ecco il trailer in lingua originale dell'anime, prima parte della trilogia finale

