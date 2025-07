Milano ruba bagagli all' interno di un' auto | arrestato dalla polizia

Milano si conferma città sempre attenta alla sicurezza, come dimostra l’arresto di un uomo algerino di 37 anni sorpreso a rubare bagagli all’interno di un’auto nel parcheggio “Parking de Milan”. La prontezza degli agenti della Squadra Mobile ha evitato che altri furti avvenissero, sottolineando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La lotta contro il crimine prosegue, garantendo maggiore serenità agli abitanti della metropoli.

A Milano, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino algerino di 37 anni per furto aggravato. Martedì pomeriggio, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, a seguito di una segnalazione al 112, per furto, sono intervenuti all'interno del parcheggio "Parking de Milan" in piazza Diaz. Il 37enne, dopo essersi diretto ai piani interrati dei parcheggi, aveva infatti asportato tre trolley, due zaini e un borsone che si trovavano all'interno dell'auto di una famiglia di turisti britannici, i quali, al loro ritorno al parcheggio, uscendo dall'ascensore, si erano imbattuti nell'uomo che stava tentando di uscire con la refurtiva.