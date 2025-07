ghiacciaio della marmolada ecco i 4 fattori che hanno causato il crollo del 2022

Il crollo del ghiacciaio della Marmolada nel 2022 rappresenta un drammatico campanello di allarme sui rischi legati ai cambiamenti climatici. Alte temperature, presenza eccessiva di acqua, permafrost degradato e il ghiacciaio prossimo al punto di fusione sono i quattro fattori principali che hanno causato questa tragedia. Uno studio recentemente pubblicato ricostruisce con precisione le cause, evidenziando l’urgenza di intervenire per proteggere queste meraviglie naturali e prevenire future catastrophe.

Roma, 2 luglio 2025 – Alte temperature, massiccia presenza di acqua, permafrost degradato e ghiacciaio prossimo al punto di fusione: sono questi i fattori che hanno determinato il collasso del ghiacciaio della Marmolada, in Trentino, il 3 luglio 2022, che causò 11 vittime e 7 feriti gravi. A mettere in luce le cause della tragedia uno studio pubblicato sulla rivista ‘Natural Hazards and Earth System Sciences’ che ricostruisce con precisione inedita i meccanismi che portarono al crollo di una porzione del ghiacciaio della Marmolada. In quell’occasione, una massa di oltre 70.000 metri cubi di ghiaccio si staccò improvvisamente a oltre 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net