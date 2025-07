Governo in Vaticano l' incontro tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV

In un incontro di grande rilievo al Vaticano, la premier Giorgia Meloni ha incontrato Papa Leone XIV e il segretario di Stato Pietro Parolin, discutendo di temi cruciali e rafforzando i rapporti bilaterali. Un momento storico che sottolinea l’importanza del dialogo tra Italia e Santa Sede, aprendo nuove prospettive di collaborazione e comprensione reciproca. La visita si conferma come un ponte tra fede e politica, con potenziali ripercussioni positive per entrambi i territori.

