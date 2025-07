Roberto Saviano arriva a La7 il giornalista avrà un suo programma in prima serata

Prepariamoci a un appuntamento imperdibile: Roberto Saviano sbarca su La7, pronto a raccontare storie di mafia e corruzione con il suo stile inconfondibile. La rete di Andrea Salerno si prepara ad ospitare un nuovo programma in prima serata, arricchito da speciali che promettono di scuotere le coscienze e portare alla luce verità nascoste. La7 si conferma ancora una volta come il canale della denuncia e dell’informazione di qualità . Continua a leggere.

In attesa della presentazione dei palinsesti di La7, arriva la notizia di un passaggio di Roberto Saviano alla rete di Andrea Salerno. Il giornalista conferma a Fanpage.it la sua presenza con un nuovo programma in prima serata e degli speciali dedicati alla mafia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberto Saviano: “Storie di una notte? Difficile, mi fido poco. Faccio l’amore meno di quanto vorrei, la sessualità è il mio spazio di libertà ” - Roberto Saviano presenta il suo nuovo libro, *L’amore mio non muore*, descrivendolo come la più intensa storia d’amore mai narrata.

Roberto Saviano è il miglior giornalista che l’Italia abbia mai avuto… ? E forse anche l’Europa. Vai su Facebook

? Anche Roberto Saviano, al Trame Festival di Lamezia Terme, ha ricordato Giancarlo Siani. Un gesto importante: ogni parola che tiene viva la memoria è preziosa. ` . Vai su X

