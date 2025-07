Floridia bimbo di 4 mesi con gravi lesioni alla testa | è ricoverato a Catania ipotesi lite in famiglia

Un drammatico episodio scuote Floridia: un neonato di soli 4 mesi è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Marco di Catania, con gravi lesioni alla testa, presumibilmente a seguito di una lite familiare. La comunità si interroga sulle circostanze di questa tragedia che ha sconvolto tutti e solleva importanti questioni sulla sicurezza dei più piccoli. La speranza è che si faccia luce quanto prima su quanto accaduto, per garantire giustizia e tutela.

Floridia sotto shock: bimbo di 4 mesi ricoverato con lesioni alla testa. Un bambino di appena 4 mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Marco di Catania, dopo essere stato coinvolto, secondo una prima ricostruzione, in una lite familiare avvenuta a Floridia, in provincia di Siracusa. Il piccolo è arrivato in codice rosso, con gravi traumi alla testa. La prognosi resta riservata. L’allarme è scattato nelle scorse ore, quando i familiari del neonato lo hanno portato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Vista la gravità delle condizioni, i medici hanno deciso per il trasferimento d’urgenza a Catania, dove ora è monitorato nel reparto di Pediatria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Floridia, bimbo di 4 mesi con gravi lesioni alla testa: è ricoverato a Catania, ipotesi lite in famiglia

In questa notizia si parla di: floridia - mesi - gravi - testa

Bimbo di 4 mesi di Floridia ricoverato a Catania, gravi lesioni alla testa dopo una lite tra nonna e compagno - Un drammatico episodio scuote la comunità di Floridia: un bambino di soli 4 mesi è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catania, dopo essere rimasto vittima di una lite tra nonna e compagno.

#Catania Lite in famiglia, grave un bimbo di 4 mesi. Il piccolo, originario di Floridia, è ricoverato in codice rosso per gravi lesioni alla testa all'ospedale di Catania, dopo il trasferimento dal nosocomio di Siracusa. Da una prima sommaria ricostruzione, sembr Vai su Facebook

Bimbo di 4 mesi di Floridia ricoverato a Catania, gravi lesioni alla testa dopo una lite tra nonna e compagno; Lite in famiglia, ricoverato con ferite alla testa un bimbo di 4 mesi: Reagisce a sollecitazioni; Bimbo di 4 mesi ricoverato d'urgenza a Catania: Ferite alla testa dopo lite in famiglia. Indagini in corso.

Catania, bimbo di 4 mesi ricoverato con gravi ferite alla testa: «C'era stata una lite in famiglia». Indagini in corso - Un bimbo di 4 mesi di Floridia, nel Siracusano, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Catania con gravi ferite alla testa. Riporta msn.com

Lite in famiglia, ricoverato con gravi ferite alla testa bimbo di 4 mesi - Sarebbero stati gli stessi parenti a portare il piccolo al Pronto soccorso, ma i medici, resisi conto delle condizioni della vittima, hanno deciso il trasferimento a Catania. Secondo msn.com