Teatro La Pergola Massini | Su di me cecchinaggio immotivato

Nel mondo dello spettacolo, il confronto può diventare acceso e ingiusto. È sorprendente come vengano attribuiti giudizi infondati e accuse ingiustificate, spesso motivati da invidie o incomprensioni. La vera passione per il teatro merita rispetto e obiettività, non diffamazione. È fondamentale difendere la propria integrità artistica e continuare a credere nel proprio percorso, perché solo così si può portare avanti un patrimonio culturale ricco e autentico.

“Improvvisamente sarei diventato portatore di una visione settaria per altro sconfessata dal programma che ho predisposto per il teatro e che è nero su bianco. Mi viene addebitato di non fare attività internazionali quando sono l’autore italiano più internazionale con traduzioni delle mie opere in 38 lingue e mi vengono addebitati addirittura venti punti in meno di qualità ‘perché Massini è autoriferito’, se non è un cecchinaggio questo mi chiedo cosa sia un cecchinaggio”. Così Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana, nel corso di un incontro pubblico con il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, dopo l’esclusione del teatro di Firenze dai ‘teatri nazionali’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teatro La Pergola, Massini: “Su di me cecchinaggio immotivato”

In questa notizia si parla di: teatro - massini - cecchinaggio - pergola

Da Barbero a Massini, da Marcorè a Lella Costa: torna il Festival di teatro antico di Veleia - Il Festival di Teatro Antico di Veleia torna a incantare il pubblico con un'esplosione di talento, ospitando artisti rinomati come Barbero, Massini, Marcorè e Lella Costa.

Teatro La Pergola, Massini: “Su di me cecchinaggio immotivato”; VIDEO Teatro La Pergola, Massini: “Su di me cecchinaggio immotivato” - LaPresse; Teatro La Pergola, Massini al sottosegretario Mazzi: “Contro di me cecchinaggio”.

Teatro La Pergola, Massini al sottosegretario Mazzi: “Contro di me cecchinaggio” - "Il declassamento del Teatro della Toscana è stato per me come un colpo di mannaia, si sono accaniti contro di me, come trovarsi dinanzi ad un plotone di esecuzione ed essere sparato. Secondo repubblica.it

Teatro La Pergola, Massini: “Su di me cecchinaggio immotivato” - “Improvvisamente sarei diventato portatore di una visione settaria per altro sconfessata dal programma che ho predisposto per il ... Riporta stream24.ilsole24ore.com