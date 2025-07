Lavoro e caldo estremo arriva il protocollo tra imprese sindacati e ministero | orari flessibili stop nei cantieri e cassa integrazione rapida

In un’Italia ormai alle prese con ondate di caldo senza precedenti, il nuovo protocollo tra imprese, sindacati e Ministero del Lavoro rappresenta una svolta decisiva per la tutela dei lavoratori. Con misure innovative come orari flessibili, stop nei cantieri e cassa integrazione rapida, si punta a proteggere chi opera nelle condizioni più estreme. Uno dei pilastri del...

Con l’Italia stretta nella morsa del caldo, il Ministero del Lavoro accelera sulla firma del protocollo per la tutela dei lavoratori esposti a temperature estreme. L’intesa che verrà sottoscritta nel pomeriggio da ministero e sigle sindacali, introduce un pacchetto di misure per il «contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro». Ammortizzatori rapidi, anche per gli stagionali. Uno dei pilastri del protocollo è l’estensione automatica dell’accesso agli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, in caso di stop o riduzioni dell’orario causate dal caldo, anche per i lavoratori stagionali, per chi opera negli appalti e gli studenti tirocinanati. 🔗 Leggi su Open.online

