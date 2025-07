Frana a Casamicciola i parenti delle vittime | No all’archiviazione

La tragedia di Casamicciola scuote ancora i cuori di tanti, e la richiesta di archiviazione solleva sdegno e incredulità tra i parenti delle vittime. In un momento di dolore profondo, l’assenza di responsabili sembra un colpo al cuore di una comunità già segnata da una perdita incolmabile. Mentre si moltiplicano le polemiche, il desiderio di verità e giustizia resta vivo e irremovibile, perché non possiamo permettere che questa tragedia sia dimenticata.

Tempo di lettura: 3 minuti Il giorno dopo la richiesta di archiviazione per la frana di Casamicciola a Ischia, sono in tanti ad essere rimasti spiazzati dalla iniziativa della Procura che di fatto significherebbe che per la tragedia, che ha causato 12 morti e devastato ampie zone del comune termale isolano non ci saranno colpevoli. E dopo le iniziali perplessità ora si diffondono anche le polemiche. I primi a prendere pubblicamente posizione sono Salvatore e Vicenzo Mazzella, fratelli di Giovanna vittima del fiume di fango staccatosi dall’Epomeo la notte del 26 novembre 2022 insieme al compagno Maurizio Scotto di Minico e il piccolo Giovangiuseppe, nato da appena 21 giorni, il secondo nucleo familiare cancellato nella tragedia del Celario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Frana a Casamicciola, i parenti delle vittime: “No all’archiviazione”

