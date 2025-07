Fine vita il Parlamento accelera ma i pazienti vanno a morire all’estero

Il Parlamento accelera sul tema del fine vita, portando finalmente all’attenzione un dibattito che da troppo tempo resta aperto. Mentre il disegno di legge avanzato dalla maggioranza viene approvato come testo base in Senato, le opposizioni si schierano contro, evidenziando divari e tensioni. Ma il percorso è ancora lungo: entro luglio si definiranno emendamenti e si deciderà il destino di una questione delicata e umana. Un calendario che si sovrappone a un altro fronte aperto, lasciando molte domande senza risposta.

Dopo mesi di stasi, il Parlamento ha riacceso i riflettori sul tema del fine vita. Il disegno di legge presentato dalla maggioranza è stato adottato come testo base nelle commissioni Giustizia e Sanità del Senato. Le opposizioni hanno votato compatte contro. Entro l’8 luglio sarà possibile presentare emendamenti, poi la discussione approderà in Aula il 17. Un calendario che si sovrappone a un altro fronte aperto. Sempre l’8 luglio, infatti, la Corte costituzionale è attesa su una nuova questione sollevata dal Tribunale di Firenze. Il caso riguarda una donna completamente paralizzata, affetta da una patologia irreversibile, che ha chiesto l’accesso alla morte medicalmente assistita. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Fine vita, il Parlamento accelera ma i pazienti vanno a morire all’estero

