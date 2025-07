Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 16 | 25

Benvenuti alla nostra panoramica sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 2 luglio 2025 alle ore 16:25. Astral Infomobilità vi fornisce aggiornamenti in tempo reale sui principali snodi stradali, tra cui il Grande Raccordo Anulare, la Pontina, e la strada Aurelia, segnalando rallentamenti e disagi. Restate con noi per rimanere sempre aggiornati sulla situazione del traffico e pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare uscita Pontina Romanina in carreggiata interna mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Roma Termini Prenestina percorrendo la strada statale Aurelia un veicolo in panne rallenta il traffico tra Malagrotta e casa direzione Grande Raccordo Anulare mentre sulla strada provinciale Braccianese Claudia un cantiere attivo rallenta il traffico al km 13 circa nei due sensi di marcia sulla via Litoranea si rallenta altezza campo nelle due direzioni mentre in via Nettunense traffico rallentato a Pavona in prossimità dell'incrocio con Davide il mare nei due sensi di marcia meccanico la cena serale in rubrica è tutto oro messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it