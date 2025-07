Europa nella morsa dell' afa | bimba muore per un colpo di calore due morti in spiaggia in Sardegna

L’Europa si trova stretta nella morsa dell’afa, con tragedie che scuotono anche l’Italia: una bambina perde la vita per un colpo di calore e due persone muoiono in Sardegna. I cambiamenti climatici sono ormai una realtà che richiede attenzione urgente, come ricordano il Presidente Mattarella e Papa Leone XIV, lanciando un monito che non può essere ignorato: è tempo di agire immediatamente per salvaguardare il nostro futuro.

Il caldo non risparmia nemmeno l'Italia dove due persone sono morte in Sardegna. Sul tema che riguarda i cambiamenti climatici sono intervenuti anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Leone XIV: ecco il loro monito.

L’Europa è stretta nella morsa di un’ondata di calore senza precedenti, che ha portato temperature record in Spagna, dove i termometri hanno sfiorato i 46 gradi. A El Granado, nella provincia andalusa di Huelva, sabato scorso è stato registrato il valore più alt Vai su Facebook

