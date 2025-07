Roma marito perseguitato dalla moglie gelosa | ‘Mi spegneva le sigarette sul corpo’ arrestata

Una vicenda di violenza domestica che rompe gli stereotipi: a Roma, un uomo di 50 anni ha deciso di denunciare la moglie, arrestata per averlo perseguitato e maltrattato per due anni, con comportamenti drammatici e inquietanti. La storia, emersa nel quartiere Eur, mette in luce un lato oscuro delle relazioni, dove i ruoli si invertano e la speranza di salvezza arrivi dai vicini, protagonisti di un intervento che ha cambiato tutto.

Una vicenda di violenze domestiche con ruoli invertiti rispetto alla narrazione più comune: questa è la storia che emerge dal quartiere Eur di Roma, dove un uomo di 50 anni ha trovato il coraggio di denunciare la moglie dopo due anni di vessazioni e maltrattament i. La donna, cittadina indiana di 44 anni, è stata arrestata sabato scorso dagli agenti dei commissariati Esposizione e Tor Carbone. A salvarlo, ancora una volta, sono stati i vicini di casa, preoccupati dalle urla che provenivano dall'appartamento. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nella casa, dopo che la donna inizialmente si era rifiutata di aprire, si sono trovati di fronte a una scena inquietante: utensili sparsi ovunque – martelli, cacciaviti, coltelli, pinze – e l'uomo in evidente stato di shock, rifugiato in un angolo della stanza, mentre la moglie lo osservava dal divano.

