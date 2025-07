Il Palio di Siena rinviato a causa della pioggia

Il Palio di Siena, uno degli eventi più attesi e affascinanti del calendario toscano, si è visto costretto a sospendere la sua tradizionale corsa a causa di un imprevisto temporale. Pochi istanti dopo le 15, un violento temporale ha reso impraticabile la pista di tufo nel cuore di piazza del Campo, portando alla decisione ufficiale di rinviare l’appuntamento. Ecco come la città si prepara a vivere nuovamente questa storica sfida.

Rinviato per pioggia il Palio di Siena in programma questa sera alle 19:30. A causa di un temporale abbattutosi sulla città poco dopo le 15 la pista di tufo nell'anello di piazza del Campo si è resa impraticabile. Ad ufficializzare il rinvio della carriera dedicata alla Madonna di Provenzano la bandiera verde esposta dal Comune di Siena dalle trifore di palazzo pubblico. Sempre a causa di maltempo erano stato rinviati entrambi i Palii dello scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Palio di Siena rinviato a causa della pioggia

