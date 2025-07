PS5 Pro | La Rivoluzione del Upscaling nel 2026 con la Nuova Tecnologia Sony-AMD

Mentre il mercato dei videogiochi si prepara a una rivoluzione visiva, Sony e AMD sono al lavoro su una tecnologia di upscaling che cambierà le regole del gioco nel 2026. Dopo il successo dell’innovativo PSSR per PS5 Pro, il futuro riserva un sistema ancora più potente, evoluzione di FSR 4. Dall’PSSR a FSR 4: Cos’è Cambiato? In un’intervista...

Mentre il mercato del gaming si prepara al futuro, Sony e AMD stanno lavorando dietro le quinte a una nuova tecnologia di upscaling che promette di ridefinire gli standard qualitativi sulle console. Dopo il lancio del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) per PS5 Pro, il prossimo passo sarà un sistema ancora più avanzato, basato sull’evoluzione di FSR 4, in arrivo nel 2026. Dall’PSSR a FSR 4: Cos’è Cambiato?. In un’intervista esclusiva, Mark Cerny, architetto capo della PS5, ha confermato che il nuovo algoritmo non sarà un semplice aggiornamento, ma una riprogettazione completa del sistema di upscaling. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net