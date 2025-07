Non vivo sopravvivo perché ho altri due figli La mamma di Manuel Mastrapasqua scrive ai giudici e invoca giustizia

In un momento di drammatica svolta, Angela Mastrapasqua si rivolge ai giudici con parole che colpiscono il cuore. La madre di Manuel, vittima di un tragico gesto di violenza, chiede giustizia e conforto, non solo per sé ma anche per i suoi altri due figli. La sua testimonianza rappresenta un grido di speranza e resilienza, un invito a non dimenticare che dietro ogni sentenza ci sono vite segnate da dolore e speranza.

Milano, 2 luglio 2025 – “Sono Angela, mamma di Manuel, ho trovato la forza di scrivere la presente solo per farvi sapere come sto. Non vivo, sopravvivo perché ho altri due figli”. Si apre così una lettera che la mamma di Manuel Mastrapasqua, ucciso con una coltellata a ottobre dell'anno scorso da Daniele Rezza a Rozzano, ha voluto indirizzare ai giudici della Corte d'Assise di Milano, nel giorno della sentenza. Una lettera depositata stamani dal legale dei familiari della vittima, l'avvocata Roberta Minotti. Uccise per un paio di cuffie: chiesti 20 anni di carcere per Daniele Rezza. La rabbia dei familiari di Manuel Mastrapasqua “Manuel è nato alla trentaduesima settimana pesando 840 grammi (. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Non vivo, sopravvivo perché ho altri due figli”. La mamma di Manuel Mastrapasqua scrive ai giudici e invoca “giustizia”

In questa notizia si parla di: mamma - manuel - vivo - sopravvivo

“Non vivo, sopravvivo perché ho altri due figli”. La mamma di Manuel Mastrapasqua scrive ai giudici e invoca “giustizia”.

“Non vivo, sopravvivo perché ho altri due figli”. La mamma di Manuel Mastrapasqua scrive ai giudici e invoca “giustizia” - Milano, 2 luglio 2025 – “Sono Angela, mamma di Manuel, ho trovato la forza di scrivere la presente solo per farvi sapere come sto. Si legge su ilgiorno.it

Pamela Petrarolo: «Mamma ha parlato con mio fratello Manuel agli arresti domiciliari, ma non abbiamo più sue notizie. Voglio solo abbracciarlo» - Pamela Petrarolo torna a parlare del fratello Manuel, scomparso da oltre due anni e ritrovato giovedì 19 giugno 2025. Lo riporta msn.com