Maltempo in Toscana forti temporali e grandine Alberi caduti a Firenze

La Toscana si trova sotto una furiosa tempesta di maltempo, con temporali intensi e grandine che hanno provocato danni e disagi, soprattutto a Firenze. Alberi caduti e raffiche di vento impetuose sono lo scenario di questa giornata straordinaria. In tutta la regione, l’allerta gialla rimane attiva fino stasera, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Un episodio che ricorda come il clima possa sorprenderci di colpo, mettendo alla prova la nostra capacità di reazione.

Firenze, 2 luglio 2025 – Dopo giorni di caldo e afa, la Toscana è alle prese con un’improvvisa e intensa ondata di maltempo. I temporali, annunciati nelle scorse ore, hanno colpito soprattutto Firenze e provincia. Nel capoluogo si parla di forti raffiche di vento e diversi alberi caduti. In vigore l’allerta gialla in tutta la Regione (esclusa la costa) fino alle 22 di stasera, mercoledì 2 luglio. Segnalata grandine a Ponsacco, mentre a Siena, sempre a causa della pioggia, è stato rinviato il Palio della Madonna di Provenzano. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo in Toscana, forti temporali e grandine. Alberi caduti a Firenze

In questa notizia si parla di: firenze - maltempo - toscana - forti

