Inizia con un successo il cammino nel tabellone di doppio maschile a Wimbledon 2025 per la coppia accreditata della testa di serie numero 7, formata dagli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che piegano l’uruguaiano Ariel Behar ed il belga Joran Vliegen in due tiebreak, con lo score di 7-6 (5) 7-6 (3) in un’ora e 50 minuti. Al secondo turno gli italiani affronteranno la coppia che uscirà vincitrice dal match che opporrà il ceco Adam Pavlasek ed il polacco Jan Zielinski al messicano Santiago Gonzalez ed allo statunitense Austin Krajicek. Nel primo set gli azzurri in apertura si procurano subito due palle break sul 15-40 ed una terza ai vantaggi, ma non ottengono lo strappo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori piegano Behar/Vliegen ed approdano al secondo turno

Sconfitta in finale per il doppio azzurro all'Atp 500 di Halle: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in due set alla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz che si sono imposti per 6-3 7-6 in un'ora e 37 minuti di gioco. #ANSA Vai su X

Simone Bolelli e Andrea Vavassori stavolta devono cedere a Krawietz/Puetz nella finale di Halle Vai su Facebook

