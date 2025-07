A Roma si celebra l'energia del Sole con un'installazione spettacolare

A Roma, l'energia del sole si trasforma in arte e innovazione con il Festival Videocittà al Gazometro. Un'occasione unica per immergersi in installazioni spettacolari e performance coinvolgenti, dove sostenibilità e tecnologia si incontrano sotto il caldo abbraccio della luce solare. Un evento imperdibile che celebra il potere del sole, fonte inesauribile di vita e ispirazione, invitando tutti a riflettere sul futuro del nostro pianeta. Continua a leggere.

Torna al Gazometro il Festival Videocittà, la rassegna dedicata alla visione e alla cultura digitale. Protagonista di questa edizione sarà il Sole, simbolo di energia, luce e vita: attraverso installazioni e performance mozzafiato gli artisti esploreranno il rapporto tra sostenibilità, ambiente e innovazione digitale in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

