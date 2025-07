nuova ondata di licenziamenti in microsoft via altri 9mila dipendenti

La rivoluzione nel mondo tech continua: Microsoft annuncia una nuova ondata di licenziamenti che coinvolge quasi 9.000 dipendenti, in un tentativo di adattarsi alle sfide del mercato globale. Dopo aver già ridotto 10.000 posti nel 2023, l’azienda punta a riorganizzarsi per garantire un futuro di successo. Ma quali sono le ripercussioni di questi tagli sulla società e sull’innovazione? Scopriamolo insieme.

Il gruppo Microsoft ha annunciato che taglierĂ altri 9mili posti di lavoro, poco meno del 4% del totale della forza lavoro. Si tratta della seconda ondata di licenziamenti dopo quella annunciata lo scorso maggio per 6mila dipendenti, con il proposito dell’azienda di contenere i costi. Nel 2023 persero il posto 10mila dipendenti. “Continuiamo ad adottare i cambiamenti necessari per posizionare al meglio la societĂ per il successo”, ha detto un portavoce di Microsoft. Al momento il gruppo conta circa 220mila addetti. Subito dopo l’annuncio le azioni Microsoft sono balzate al rialzo ma i guadagni si sono presto esauriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it