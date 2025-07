Lavoro Meloni | l’Italia sta cambiando passo

L’Italia sta dimostrando segnali di ripresa concreti e promettenti, con dati sull’occupazione in costante crescita e contratti più stabili che raggiungono livelli mai visti prima. Un chiaro segnale che il Paese sta cambiando passo, puntando verso un futuro più stabile e prospero. La presidente Meloni sottolinea come questa sia solo la prima tappa di un percorso più ambizioso, e che continueranno a lavorare senza sosta per consolidare questi progressi.

Roma, 2 lug. (askanews) – "Ancora buone notizie sul fronte occupazione. I dati confermano una crescita costante del numero di persone al lavoro, e dei contratti stabili, che ci porta ai livelli più alti da quando esistono le rilevazioni. Un segnale chiaro: l'Italia sta cambiando passo". Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a commento dei dati diffusi oggi dall'Istat. "Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma continueremo a investire con determinazione su lavoro, impresa e crescita. Per costruire una Nazione sempre più solida, produttiva e giusta", aggiunge la premier.

