Energia Tajani | Non confondere l’Ue con il fondamentalismo green

L'energia di Tajani si distingue per pragmatismo e equilibrio, evitando di confondere l’impegno ambientalista con un fondamentalismo green che rischia di bloccare lo sviluppo. In un’Europa in evoluzione, il nuovo corso mira a trovare una sintesi tra sostenibilità e crescita, ascoltando le esigenze di tutti i cittadini. È il momento di abbandonare le ideologie estreme e puntare a soluzioni concrete che garantiscano un futuro prospero e sostenibile per il nostro continente.

ROMA – “L’Europa non va confusa con alcuni fondamentalisti che negli ultimi cinque anni hanno trasformato la Commissione europea nella sede di una sorta di nuova religione guidata da Greta Thunberg e dal commissario Timmermans. Ora i tempi sono cambiati e fortunatamente, dopo le elezioni dello scorso anno, ci sono 15 commissari del Partito Popolare Europeo, la nostra famiglia politica”, grazie ai quali “le cose stanno cominciando a cambiare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue conclusioni agli Stati generali dell’energia, iniziativa voluta di Forza Italia nella Sala della Regina della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Energia, Tajani: “Non confondere l’Ue con il fondamentalismo green”

In questa notizia si parla di: energia - tajani - confondere - fondamentalismo

Energia, Tajani: è la chiave della crescita del sistema Italia - L'Italia si prepara a una svolta energetica significativa, con il ministro Gilberto Pichetto al centro di una strategia innovativa promossa dal governo di centrodestra.

Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Padel, Treviso: al via Fip Silver con oltre 35 top player mondiali; Tajani: ‘non confondere la UE col fondamentalismo green’.

Energia, Tajani: “Non confondere l’Ue con il fondamentalismo green” - "L'Europa non va confusa con alcuni fondamentalisti che negli ultimi cinque anni hanno trasformato la Commissione europea nella sede di una sorta ... Si legge su lopinionista.it

dettaglio - Affaritaliani.it - Cronache La garanzia del Pest Management per l'eccellenza del Made in Italy ... Lo riporta affaritaliani.it