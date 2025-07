Sardegna due vittime per il caldo estremo | tragedie in spiaggia

Il caldo estremo sta scuotendo la Sardegna con conseguenze tragiche: due vittime per malori improvvisi sotto il sole cocente. Mentre l’isola affronta temperature record, le spiagge si trasformano in scenari di emergenza e dolore. È fondamentale rimanere vigili e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che questa tragedia si ripeta. Continua a leggere per scoprire come proteggerti dal caldo afoso e prevenire simili incidenti.

Malori fatali sotto il sole cocente. Due persone hanno perso la vita in Sardegna nelle ultime ore, colpite da malori improvvisi mentre si trovavano in spiaggia, a causa delle temperature torride che stanno investendo l'isola. Un 75enne muore a Budoni nonostante i soccorsi. Il primo dramma si è consumato a Budoni, sulla costa nord-orientale della Sardegna. Un uomo di 75 anni è stato colto da un malore fatale mentre si trovava in riva al mare. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, supportato da un' ambulanza medicalizzata e da un elicottero dell'Areus, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

