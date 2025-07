UE nuovo traguardo climaticamente vincolante | –90% emissioni entro il 2040

L’Unione Europea si prepara a raggiungere un nuovo, ambizioso traguardo climatico: ridurre le emissioni nette di gas serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Questa decisione, formalizzata dalla Commissione Europea, rafforza l’impegno verso la neutralità climatica prevista per il 2050, introducendo anche meccanismi di flessibilità come i crediti di carbonio dall’estero. Un passo decisivo che definisce il nostro futuro sostenibile…

La Commissione Europea ha formalizzato un obiettivo intermedio vincolante: ridurre le emissioni nette di gas serra del 90% entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. L’iniziativa rafforza la tabella di marcia verso la neutralità climatica entro il 2050, già sancita dalla legge Ue sul clima del 2021. Meccanismi di flessibilità introdotti Crediti di carbonio dall’estero: dal 2036 gli Stati potranno contare per il 3% del totale su compensazioni generate da riduzioni in Paesi terzi, nel quadro dell’Accordo di Parigi.. Usi nel sistema ETS: i compensi potranno includere anche la rimozione della CO? tramite processi tecnologici o naturali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com