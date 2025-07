Paredes sogna il ritorno al Boca ma la Roma aspetta il bonifico E ora coinvolge anche Dybala

Il ritorno di Paredes al Boca sembra ormai scritto nei desideri, ma il nodo resta il solito: i soldi. Tra un tweet nostalgico e l’altro, si fa strada una nuova protagonista: Dybala. La trattativa si infiamma, mentre la Roma aspetta il bonifico che potrebbe cambiare le carte in tavola. In fondo, questa storia sembrava già predestinata a una svolta, e ora più che mai, il finale è tutto da scrivere.

Che sarebbe finita così, in fondo, lo si era capito già mesi fa. Leandro Paredes non ha mai nascosto il desiderio di tornare al Boca Juniors, alla Bombonera, dove la sua carriera aveva acceso le prime scintille. Un sogno condiviso e benedetto anche dalla dirigenza argentina, pronta a riportare a casa il suo figliol prodigo. Ma tra un tweet nostalgico e un allenamento all’Ezeiza, manca sempre la stessa cosa: il denaro. La prelazione è ormai scaduta, il bonifico da Buenos Aires non è mai arrivato, e ora tutto va riformulato da zero. Un nuovo accordo, una nuova intesa economica, magari meno poetica ma certamente più concreta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Paredes sogna il ritorno al Boca, ma la Roma aspetta il bonifico. E ora coinvolge anche Dybala

