Il Palio di Siena in diretta su La7 con Pierluigi Pardo

Preparati a vivere l’emozione del Palio di Siena come mai prima d’ora! Questa sera, su La7, dalle 17.10, Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini ti condurranno direttamente nel cuore di Piazza del Campo, svelando ogni dettaglio di questa storica corsa tra le contrade. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tradizione, passione e adrenalina. Non perdere questa straordinaria telecronaca, perché la sfida tra le contrade di Siena promette emozioni uniche!

La7 ospita nuovamente il Palio di Siena. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 2 luglio dalle 17.10, in diretta da Piazza del Campo, per l’inizio della storica corsa delle contrade. La telecronaca dell’evento sarà affidata a Pierluigi Pardo. Al suo fianco lo storico Giovanni Mazzini. Insieme i due racconteranno minuto per minuto la prima sfida. La seconda corsa è prevista il 16 agosto. Nel corso della diretta, i servizi di Andrea Milluzzi arricchiranno il racconto con i dietro le quinte e aneddoti che animano l’intera città. Nel mentre, dalla sala Mappamondo del Comune di Siena, Elena Testi commenterà la corsa insieme agli spettatori più illustri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Palio di Siena in diretta su La7 con Pierluigi Pardo

