Usa-Italia l’annuncio del ministro Crosetto | Succederà in Sicilia

L’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia militare e industriale, con l’annuncio del ministro Crosetto di una svolta strategica nel cuore del Mediterraneo. Le strutture si rinnovano e gli hangar si svuotano, pronti ad accogliere una innovazione di portata europea, proveniente direttamente dagli Stati Uniti. È il primo passo verso un futuro più forte, più sicuro e più competitivo. Un cambiamento che segna un nuovo inizio per il nostro Paese.

Il rombo degli aerei è solo un’eco lontana, ma in Italia già si respira aria di futuro. Le strutture si preparano, gli hangar si svuotano per fare spazio a una nuova stagione. Non una qualunque: sarà qui, nel cuore del Mediterraneo, che l’Italia porterà una novità direttamente dagli Stati Uniti. Un primato europeo, un cambio di passo nella strategia militare e industriale del Paese. Leggi anche: Matteo Renzi annuncia la svolta: il futuro dell’ex premier F35, in Sicilia la prima scuola di addestramento fuori dagli Usa. Durante una cerimonia alla base di Decimomannu, in Sardegna, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la Sicilia diventerà il primo luogo fuori dagli Stati Uniti dove saranno addestrati i piloti degli F-35. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Usa-Italia, l’annuncio del ministro Crosetto: “Succederà in Sicilia”

In questa notizia si parla di: italia - annuncio - ministro - crosetto

“Stato di emergenza”. Terremoto in Italia, l’annuncio del ministro: cosa succede ora - Una serie di forti scosse sismiche ha colpito la zona di Pozzuoli, ai Campi Flegrei, con magnitudo di 4.

#Iran-#Israele Ministro della #Difesa #Crosetto "I nostri miliari in Iraq, Kuwait e Qatar sono al sicuro. Adottate tutte le procedure di sicurezza previste, compreso lo spostamento in aree sicure". In Kuwait i militari italiani sono stati spostati in bunker. (foto di repe Vai su Facebook

Quanto all’Italia "abbiamo preso alcune misure di protezione, ma non siamo coinvolti", assicura il ministro Crosetto. Vai su X

Sicilia primo posto extra Usa dove verranno formati i piloti degli F-35; F-35, Crosetto: «La Sicilia primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti»; Piloti di F-35 «saranno addestrati in Sicilia, il primo posto fuori dagli Usa»: l'annuncio del ministro Crosetto.

Piloti di F-35 «saranno addestrati in Sicilia, il primo posto fuori dagli Usa»: l'annuncio del ministro Crosetto - 35 «La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F- Come scrive msn.com

F35, l’Italia diventa polo globale per l’addestramento: in Sicilia la prima scuola fuori dagli Usa - L’Italia rafforza così il suo ruolo strategico nel programma del caccia multiruolo più avanzato al mondo, già assemblato a Cameri in Piemonte. Si legge su msn.com