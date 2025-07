Medioriente | Netanyahu Hamas non ci sarà più libereremo gli ostaggi

In un momento di estrema tensione nel Medio Oriente, Benjamin Netanyahu afferma con fermezza che "non ci sarà più Hamas", promettendo di liberare tutti gli ostaggi e di porre fine a quella che definisce la fase di "Hamastan". La sua determinazione apre uno squarcio di speranza, ma anche di sfide immense per la regione. La strada verso la pace rimane incerta, e il mondo guarda con attenzione a ogni passo avanti o indietro.

Milano, 2 lug. (LaPresse) – “Vi dico che non ci sarà più Hamas”. È quanto ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita alla sede centrale dell’Eilat Ashkelon Pipeline Company ad Ashkelon. “Non ci sarà più Hamastan. Non torneremo a quella situazione. È finita”, ha aggiunto, “libereremo tutti i nostri ostaggi”. “Porteremo a termine questo compito insieme, contrariamente a quanto dicono”, ha detto ancora Netanyahu, “li elimineremo definitivamente”. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, Hamas non ci sarà più, libereremo gli ostaggi

