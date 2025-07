Aree Interne Pd Sannio | Il diritto a un futuro ancora possibile

Le aree interne del Sannio, territori ricchi di storia e tradizione, si trovano oggi di fronte a una sfida cruciale: il diritto a un futuro ancora possibile. La recente approvazione del Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI) del Governo Meloni ha suscitato sgomento tra cittadini e amministratori locali, poiché sembra accettare lo spopolamento come destino inevitabile. È giunto il momento di ripensare le strategie, perché il nostro futuro non può essere scritto dal nulla.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Pd Sannio in merito alla questione delle Aree interne. Sono rimasto sconvolto, come tanti, dalla lettura del nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI) varato dal Governo Meloni. Con apparente nonchalance si dichiara di «accompagnare alcune aree in un percorso di spopolamento irreversibile». Nel prendere atto di uno stato di cose, si decide di pianificare la morte di centinaia di territori della nostra repubblica rinunciando a priori alla possibilità di «fare Politica», ovvero prendere decisioni strategiche e di lungo termine che influenzino la direzione di un paese e delle sue realtà più vulnerabili, mantenendo un focus sugli obiettivi e una chiara consapevolezza delle condizioni necessarie per raggiungerli.

