Caldo killer due morti in spiaggia in Sardegna | la temperatura era oltre i 40 gradi avevano 75 e 60 anni

Il sole cocente e le temperature che superano i 40 gradi hanno trasformato la Sardegna in un forno, causando due tragici decessi in spiaggia. Un 75enne a Budoni e una donna di 60 anni sono stati colti da malore fatale mentre si trovavano sotto il sole. Un’allerta che ci invita a riflettere sull’importanza di proteggersi dal caldo estremo e di prestare attenzione ai segnali del nostro corpo.

Due persone sono morte in Sardegna a causa del grande caldo di queste ore. Entrambe si trovavano in spiaggia. Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale

“È morta per il caldo”. Tragedia in spiaggia: Antonietta era in vacanza con la famiglia - Una giornata di relax si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Torino di Sangro, dove Antonietta, in vacanza con la famiglia, ha perso la vita a causa del caldo estremo.

