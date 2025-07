Il maltempo si abbatte su Firenze | decine di interventi per alberi caduti e blackout

Il maltempo imperversa su Firenze, causando caos e disagi in tutta la città. Decine di interventi dei vigili del fuoco sono stati richiesti per alberi caduti, blackout e altri danni provocati dal vento impetuoso. La situazione resta critica, con le forze dell’ordine impegnate a garantire sicurezza e ripristinare la normalità. Restate aggiornati sugli sviluppi e sulle misure adottate per affrontare questa emergenza naturale.

FIRENZE – Primi effetti dell’atteso maltempo che sta interessando la città metropolitana di Firenze. Alla sala operativa dei vigili del fuoco di Firenze sono arrivarte numerose chiamate per alberi pericolanti e alberi caduti sulla sede stradale e altri interventi per danni causati dal vento in particolare a Campo di Marte, Impruneta, sulla FiPiLi, a San Casciano in Val di Pesa e Campi Bisenzio. I Vigili del fuoco stanno inoltre intervenendo per liberare persone rimaste bloccate in ascensori per mancanza di energia elettrica nella zona di piazza Brunelleschi, via San Gallo, via Mazzini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it