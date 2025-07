Palio di Siena corsa rinviata | pioggia su piazza del Campo e bandiera verde

Il celebre Palio di Siena, tradizione millenaria simbolo di passione e rivalità tra contrade, subisce un altro rinvio a causa della pioggia incessante su Piazza del Campo. La decisione, comunicata con la bandiera verde dal palazzo comunale, segna un momento inatteso in questa storica competizione. Un episodio che, purtroppo, non è isolato nella lunga storia del Palio, dove le intemperie spesso hanno scritto pagine imprevedibili e ricche di emozioni.

Slitta di un giorno il Palio di Siena a causa della pioggia che batte su Piazza del Campo. A una trifora del palazzo comunale è stata esposta la bandiera verde che comunica la decisione del sindaco di rinviare l'appuntamento. Un fuoriprogramma, questo, che non è un unicum nella storia della competizione fra le contrade della città. Anche lo scorso anno il Palio era stato rinviato ai giorni successivi per le avverse condizioni meteorologiche ai giorni successivi. Comprensibile la delusione delle migliaia di visitatori che avevano sperato fino all'ultimo nella possibilità di assistere alla gara. La decisione è arrivata per ragioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it