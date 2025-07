La Catalogna brucia | due morti decine di migliaia gli isolati

La Catalogna è travolta da un devastante incendio, il più vasto degli ultimi anni, che ha già causato due vittime e lasciato decine di migliaia di isolati in ginocchio. Oltre 5 mila ettari di paesaggi bruciano sotto un cielo avvolto dal fumo, segnando un'emergenza che richiede attenzione immediata. La lotta contro le fiamme prosegue senza sosta, mentre la regione si prepara a fronteggiare le conseguenze di questa tragedia ambientale.

Il più grande rogo degli ultimi anni nella regione, bruciati oltre 5 mila ettari

Spagna, 2 morti in incendio in Catalogna: le immagini del maxi rogo - Due persone sono morte in Spagna negli incendi scoppiati nella zona di Segarra, nella provincia di Lleida, in Catalogna, che hanno bruciato oltre 6. msn.com scrive

Caldo in Europa, vasto rogo in Catalogna: 2 morti e 20mila persone chiuse in casa. Due vittime in Francia - Nella capitale di Francia, tra le città più dense al mondo, con scarso verde pubblico e una popolazione fittissima, spesso residente in minuscoli appartamenti di superficie inferiore ai 40- Lo riporta fanpage.it