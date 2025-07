Allarme truffe a Monreale e dintorni attenzione al finto Carabiniere e al finto avvocato

Allarme a Monreale e dintorni: attenzione alle truffe dei falsi carabinieri e avvocati! Questi truffatori, spesso targeting anziani e persone fragili, cercano di estorcere denaro con stratagemmi ingegnosi e pericolosi. Non lasciatevi ingannare: la sicurezza e la vigilanza sono le armi migliori contro queste insidie. Conoscere i trucchi e rimanere informati può fare la differenza tra proteggersi e cadere vittima di questi criminali.

"Il trucco del finto avvocato o del finto carabiniere, che si rivolge ad anziani e persone fragili per estorcere denaro, è arrivato anche a Monreale e nei paesi limitrofi. Si tratta di una truffa tanto odiosa quanto conosciuta, anche grazie alle campagne di informazione promosse dai Carabinieri di Monreale. L'allarme proviene proprio dalla stazione monrealese:

