Malore in spiaggia | due morti in Sardegna Bimba deceduta a Versailles | colpo di calore| Mattarella | lo Stato faccia prevenzione

L’estate in Italia si fa sempre più intensa, portando con sé allerta caldo, incendi e rischi per la salute. Tragiche notizie arrivano dalla Sardegna, dove due persone hanno perso la vita a causa di un malore in spiaggia, mentre una bambina è deceduta a Versailles per colpo di calore. Il Presidente Mattarella invita lo Stato a rafforzare le misure di prevenzione, perché proteggere i cittadini è la priorità in questa emergenza climatica.

Continua l'allerta caldo. Le ordinanze delle Regioni e il rischio di incendi, blackout e fenomeni estremi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Malore in spiaggia: due morti in Sardegna. Bimba deceduta a Versailles: colpo di calore| Mattarella: lo Stato faccia prevenzione

In questa notizia si parla di: malore - spiaggia - morti - sardegna

Lido di Camaiore, dramma in spiaggia: 65enne muore in mare per un malore - Tragedia a Lido di Camaiore, dove un 65enne lombardo ha perso la vita mentre nuotava. Un malore fatale ha spezzato le sue vacanze, richiamando l’attenzione su un tema sempre più rilevante: la salute in vacanza.

TRAGEDIA A PALMI: OGGI, 1 LUGLIO , UN TURISTA STRONCATO DA UN MALORE NONOSTANTE I SOCCORSI. È davvero uno di quegli eventi che lasciano senza parole: una vita spezzata all’improvviso, nel mezzo di una vacanza che doveva essere sino Vai su Facebook

Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna; Caldo record, due morti in Sardegna: malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro. Le vittime avevano 60 e 75 anni; Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna.

Caldo record, due morti in Sardegna: malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro. Le vittime avevano 60 e 75 anni - Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord ... Scrive msn.com

Caldo, due morti in Sardegna: malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro. Le vittime avevano 60 e 75 anni - Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord ... Come scrive msn.com