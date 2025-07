Glovo propone bonus ai rider che lavorano col caldo | scontro con la Cgil

Glovo premia i rider con bonus economici durante le ondate di caldo, ma questa iniziativa ha scatenato uno scontro con la Cgil. L’azienda ha comunicato un aumento fino all’8% delle tariffe in condizioni di temperature estreme, un tentativo di riconoscere lo sforzo dei lavoratori sotto il sole cocente. Tuttavia, la disputa evidenzia le tensioni tra innovazione e diritti dei lavoratori, aprendo un dibattito ancora tutto da esplorare.

Glovo ha proposto e introdotto dei bonus economici in favore dei lavoratori che lavoreranno nonostante l'aumento delle temperature. Lo ha rivelato la Nidil Cgil, spiegando che l'azienda ha inviato ai rider una comunicazione per parlare degli aumenti. Si parla del 2 per cento in caso di temperature tra 32 e 36 gradi, del 4 per cento qualora il caldo fosse ancora di più e fino ai 40 gradi. Infine il bonus potrà salire anche all'8 per cento, con temperature superiori ai 40 gradi. Il sindacato, come riportato da Repubblica, però non ci sta. Ha parlato di un «messaggio implicito» che «rischia di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico».

