Chick Corea secondo Verrina | a Perugia il jazz incontra il pensiero critico

Nella suggestiva cornice medievale dell'Egea Store, nel cuore del centro storico di Perugia, in Via Ritorta 57, lunedì 14 luglio alle ore 18.00, Francesco Cataldo Verrina presenterà il suo nuovo libro «Chick Corea. L'Anticonformista», un'occasione preziosa per ascoltare dalla viva voce dell'autore un racconto che intreccia musica, storia e visione critica. L'iniziativa si colloca all'interno di una settimana di eventi presso l'iconico negozio perugino, durante la quale saranno presentati anche il libro dei Francesco Rondolini ed il nuovo album di Gabriele Mirabassi. Francesco Cataldo Verrina: il pensiero critico come forma di resistenza culturale.

