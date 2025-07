Paura ad Arezzo | SUV sfonda le vetrine di una pasticceria

Un incidente che ha colpito il cuore di Pieve al Toppo, in provincia di Arezzo, ha lasciato la comunità sotto shock: un SUV ha sfondato le vetrine di una pasticceria, creando panico tra i presenti. Fortunatamente, nessuno si è ferito, ma i danni sono ingenti. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono state le conseguenze di questo spaventoso episodio, per capire come si è conclusa questa giornata di paura e tensione.

Un attimo di panico e l'auto finisce dentro al locale. Attimi di forte tensione e spavento questa mattina a Pieve al Toppo, in provincia di Arezzo, dove un SUV è finito contro le vetrate di una pasticceria, causando ingenti danni alla struttura. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. La dinamica dell'accaduto. Il fatto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 2 luglio. Protagonista dell'episodio una coppia di coniugi fiorentini in visita nell'Aretino per un breve soggiorno di relax. I due si erano diretti al panificio-pasticceria Fratelli Pierozzi per fare colazione, ma l'arrivo si è trasformato in un incubo.

