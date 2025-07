scontro sulla provinciale grave motociclista nello stesso punto un incidente mortale nel 2024

Un drammatico deja-vu scuote Almenno San Bartolomeo: nello stesso punto della provinciale, dove nel 2024 un motociclista perse la vita, si è verificato un grave incidente coinvolgendo una Yamaha e una Mercedes. La tragica ricorrenza solleva ancora una volta questioni sulla sicurezza stradale in questa arteria critica, invitando le autorità a intervenire prima che il peggio si ripeta nuovamente. La dinamica è affidata...

Almenno San Bartolomeo. Grave incidente mercoledì pomeriggio, 2 luglio, all'altezza del mobilificio Rota sulla provinciale ad Almenno San Bartolomeo, dove lo scorso ottobre perse la vita un motociclista nello scontro con un'auto. Il punto è praticamente lo stesso, come i mezzi coinvolti: una moto (in questo caso una Yamaha, in sella un 64enne) e una Mercedes bianca (al volante una 26enne). Lo scontro poco prima delle 15. La dinamica è affidata agli agenti della Polizia Stradale. Pare che la moto viaggiasse verso il centro del paese, mentre l'auto stesse svoltando a sinistra in via Aldo Moro. Dopo l'impatto, la Yamaha ha terminato la sua corsa in un fosso accanto alla strada.