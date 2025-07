Al via il bonus affitto per giovani lavoratori a Milano fino a 2.400 euro per gli under 35 | come richiederlo

Se sei un giovane lavoratore sotto i 35 anni che sogna di vivere a Milano senza pensieri, questa è la tua occasione: il Comune mette a disposizione un bonus affitto fino a 2.400 euro! Con requisiti semplici e chiari, potresti ottenere un aiuto concreto per affrontare le spese di casa. Scopri subito come fare domanda e approfittare di questa opportunità imperdibile per costruire il tuo futuro nel capoluogo lombardo. Continua a leggere.

Il Comune di Milano ha attivato un bonus affitti destinato agli under 35 che risiedono e lavorano in città. Il contributo prevede una quota una tantum fino a un massimo di 2.400 euro. Il richiedente deve rispettare alcuni requisiti: tra questi, avere un ISEE non superiore a 26mila euro, essere titolare di un contratto di affitto da almeno sei mesi e avere un contratto di lavoro almeno dal primo settembre 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

