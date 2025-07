Tempesta si scatena su Firenze | alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco

tempesta si scatena su Firenze, con alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco. Firenze, 2 luglio 2025 – Minuti di grande tensione nel pomeriggio di mercoledì, quando una intensa perturbazione ha travolto la città, causando disagi e danni. Testimonianze dall’Isolotto descrivono vento fortissimo e piante piegate dalle raffiche improvvise, mentre la pioggia non ha fatto che aggravare la situazione. Un cambiamento repentino del tempo dopo una giornata di sole sorprende i residenti, ricordando a tutti quanto il clima possa essere imprevedibile.

Firenze, 2 luglio 2025 – Minuti difficili a Firenze nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio: una intensa perturbazione con vento e pioggia ha provocato forti disagi ma soprattutto diversi alberi caduti in varie parti della città. Impressionanti le testimonianze dall’Isolotto in particolare, che parlano di un vento fortissimo e molte grosse piante piegate dalle raffiche. C’è stata anche la pioggia. Un cambiamento repentino del tempo dopo una mattinata torrida, con temperature che sono andate ancora una volta vicine ai 40 gradi. Poi l’inversione forte di tendenza che ha portato alla pioggia e ai danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tempesta si scatena su Firenze: alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: firenze - alberi - caduti - tempesta

Firenze: scritta contro alberi abbattuti su ponte Da Verrazzano. S’infuria il capogruppo Pd. La lista Schmidt lo “bacchetta” - Una provocatoria scritta contro gli alberi abbattuti sul ponte da Verrazzano ha destato polemiche a Firenze.

Maltempo in Toscana, vento fortissimo sulla costa: oltre 100 km orari, alberi caduti. Zone a rischio; Maltempo: bomba d’acqua a Firenze. In Trentino 60 cm di neve; Vento fortissimo in Emilia Romagna: esonda il Lamone, charter del Bologna dirottato a Venezia.

Maltempo in Toscana, forti temporali e grandine. Alberi caduti a Firenze - Violente precipitazioni soprattutto nel fiorentino, grandine a Ponsacco e nel pisano. Come scrive lanazione.it

Maltempo nel Fiorentino: alberi caduti e blackout, decine di interventi anche in Fi-Pi-Li - Il maltempo che nel pomeriggio di oggi, martedì 2 luglio, ha colpito la città metropolitana di Firenze sta causando numerosi disagi e ha richiesto diversi ... Da gonews.it