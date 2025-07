Due morti sulle spiagge della Sardegna per il caldo uno a Bodoni l' altro a San Teodoro

Il caldo record in Sardegna ha segnato due tragiche vittime, uno a Budoni e l’altro a San Teodoro, sotto il sole infuocato dell’estate. Due vite spezzate da un’ondata di calore estremo che non risparmia nessuno. È un campanello d’allarme sulla sicurezza e sulla tutela della salute durante le ondate di caldo intenso. La priorità ora è rafforzare le misure di prevenzione per evitare altre tragedie.

In questa notizia si parla di: morti - sardegna - caldo - teodoro

