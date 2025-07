Thirty Seconds to Mars stasera a San Siro | la scaletta e come arrivare

Se sei pronto a vivere una serata indimenticabile, i Thirty Seconds to Mars sono pronti a conquistare il palco di San Siro questa sera! Un evento imperdibile che segna il debutto italiano di un tour mondiale carico di energia e emozioni. Scopri la scaletta, come arrivare facilmente all’Ippodromo Snai e preparati a un concerto straordinario. La notte milanese sarà tutta da vivere: non perdere neanche un istante di questa esperienza unica!

Milano, 2 luglio 2025 – Mancano 30 secondi a Marte o, per meglio dire, mancano poche ore al concerto dei Thirty Seconds to Mars a Milano, all'Ippodromo Snai di San Siro, debutto italiano di un tour mondiale che raggiungerĂ poi il 3 luglio Gorizia (per l'estate di Go2025!&Friends coi i big della musica che ha preso avvio con Alanis Morissette e i Massive Attack e proseguirĂ , poi con altri nomi del calibro di Sting e Robbie Williams ), il 5 luglio Lucca, domenica  6 Napoli e martedì 8 luglio Alba per poi fare tappa in Spagna e Portogallo e chiudere il 16 agosto in California.

Milano si prepara a ospitare un evento imperdibile: i Thirty Seconds to Mars tornano in città con il loro incredibile tour mondiale! Dopo successi sold out e l'uscita del nuovo album "It's the end of the world but it's a beautiful day", la band dei fratelli Jared e Shannon Leto si esibirà questa sera all'Ippodromo Snai San Siro.

