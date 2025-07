Premio Strega 2025 Giuli non va alla cerimonia | Sono diventato nemico della domenica

Il mondo del Premio Strega 2025 si tinge di sorprese, con il ministro della Cultura Alessandro Giuli che sceglie Berlino invece della serata più attesa dell’anno. La sua assenza apre un dibattito acceso sul ruolo di chi segue da vicino e chi, invece, preferisce osservare da lontano. Quanto incide questa scelta sui rapporti tra istituzioni e pubblico appassionato? La vicenda di Giuli ci invita a riflettere sull’autenticità e l’impegno nel panorama culturale italiano.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, non parteciperà alla cerimonia del Premio Strega. " Vado a Berlino, ripiego su Berlino. A me risulta che in genere gli 'amici della domenica' ricevano i libri relativi al premio Strega, li leggano – come io ho fatto quando ero considerato tale – e poi diano il loro voto. Registro il fatto che io sono invitato alla serata del premio Strega, sono stati carinissimi, però non ho ricevuto nessun contatto e nessun libro. E' un po' curioso che uno debba andare alla serata del premio Strega non avendo ricevuto i libri. Di fronte a questo la battuta, perché è una battuta, è: si vede che mi considerano un 'nemico della domenica'.