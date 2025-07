Gautieri | Napoli verso il 4-3-3

Il Napoli si prepara a una svolta tattica, con Gautieri che anticipa il possibile passaggio al 4-3-3 sotto la guida di Antonio Conte. La rosa si sta rafforzando con acquisti mirati, come Beukema e altri esterni, segno di una strategia ambiziosa. Mentre il mercato si infiamma, i tifosi attendono con trepidazione le novitĂ che potrebbero rivoluzionare le sorti della squadra, rendendo il futuro partenopeo ancora piĂą emozionante.

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ha parlato del probabile modulo sul quale lavorerĂ Antonio Conte. L’allenatore intervistato lo desume dagli acquisti che ha nel mirino Giovanni Manna e che nei prossimi giorni potrebbero approdare in casa Napoli. Mentre diverse testate annunciano l’imminente arrivo di Beukema, la societĂ azzurra cerca diversi esterni e mezze ali. Questo spinge Gautieri a prevedere il 4-3-3 per la prossima squadra di Conte. Di seguito le parole di Gautieri alla radio. Gautieri: “Il Napoli sta seguendo diversi esterni e diverse mezze ali di inserimento “. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gautieri: “Napoli verso il 4-3-3”

In questa notizia si parla di: gautieri - napoli - allenatore - kiss

Ulivieri, Fassone, Causio, Coppola, Gautieri, Iezzo, Paganin, Perna a Kiss Kiss Napoli; GAUTIERI: “SE OSIMHEN RESTASSE A NAPOLI SAREBBERO TUTTI CONTENTI”; Gautieri: Napoli? Meglio affrontare quelle che devono salvarsi e non quelle che lottano per....

L'OPINIONE - Gautieri: "Osimhen? Va ceduto, ma se restasse sarebbero tutti contenti” - Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta seguendo diversi esterni e diverse mezze ali di inserimento, questo mi fa pensare ... Secondo napolimagazine.com

Gautieri: "Dopo lo Scudetto si pensava che non si potesse più fare calcio a Napoli" - MSN - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore e doppio ex di Roma e Napoli “Conte riesce ad incidere anche in squadre meno forti. Segnala msn.com