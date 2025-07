Moltissimi auricolari e cuffie Bluetooth hanno un problema di sicurezza

Sei appassionato di musica o utilissimo per il lavoro? Attenzione: moltissimi auricolari e cuffie Bluetooth presenti sul mercato potrebbero mettere a rischio la tua privacy. Ernw ha scoperto falle nel software di un chip molto diffuso, coinvolgendo marchi come Sony e Bose. La sicurezza dei tuoi dispositivi audio è in discussione: ecco cosa devi sapere per proteggerti efficacemente.

Ernw ha scoperto delle falle nel software di un chip molto diffuso nel settore dell’audio wireless. Prodotti di Sony, Bose e altri marchi sono a rischio intercettazione e non solo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Moltissimi auricolari e cuffie Bluetooth hanno un problema di sicurezza

